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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Evann Guessand'a dev teklif! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Evann Guessand'a dev teklif!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce gündemine aldığı Nice'in golcüsü Evann Guessand için Fransız kulübüne resmi teklifte bulundu. Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler dudak uçuklatan bir teklifle Nice'in kapısını çalarken, teknik direktör Jose Mourinho da Fildişi Sahilli forvetle zoom aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:45
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        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, forvet adaylarından Evann Guessand için Nice kulübünün kapısını çaldı.

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        Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilli golcü için ilk teklifini Fransız ekibine iletti.

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        Fenerbahçe'nin 25+5 milyon Euro şeklinde toplam 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu, ancak Nice'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da 24 yaşındaki futbolcu ile Zoom uygulaması üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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        Fildişili Guessand ile Premier Lig'den Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

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        Nice altyapısından yetişen Evann Guessand, geçen sezon 42 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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