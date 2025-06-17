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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar kapsamında bölge ülkeleriyle diplomatik temaslar kurmaya devam ediyor.

        Erdoğan bugün BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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        Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

        İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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