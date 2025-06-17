Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şu sıralar Bodrum koylarında demirli 3 yüzen saray; görenleri, kendine hayran bırakıyor. Karaya çıkmayı gerektirmeyen donanım ve hizmet alanlarına sahip 3 yatın toplam piyasa değeri; 290 milyon dolar (11.413.559.000 TL)

KINGDOM 5 KR Sahibi... Suudi Prensi El Velid bin Talal Uzunluğu... 86 metre Piyasa Değeri... 90 milyon dolar

1980'de Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın kızı Nebila için ürettirdiği yat, 1988'de Donald Trump tarafından 29 milyon dolara satın alınarak Trump Princess adını aldı. 12 yıl boyunca Trump tarafından kullanılan yat, 1980'li yıllarda zenginliğin ve ihtişamın baş sembolü olarak kabul ediliyordu.

1990'lı yılların başında Donald Trump şirketlerinde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 1991'de Prens El- Velid'e sattı. Yatın ismi Velid'in sahibi olduğu Krallık Şirketi ismiyle Kingdom uğurlu sayısı '5' ve çocuklarının isminin baş harfleri olan 'K' ve 'R'yi temsil eden 'Kingdom 5 KR' ismini alarak dünyaca ünlü şık ve tasarım mülkiyeti ile tanınıyor.

Prens El Velid bin Talal

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SEA RHAPSODY Sahibi... Andrey Kostin Uzunluğu... 65 metre Piyasa Değeri... 65 milyon dolar

Rus ekonomisinin 'Jedi Ustası' olarak tanımlanan iş adamı Andrey Kostin'in sahibi olduğu 'Sea Rhapsody', dünyanın en lüks yatlarından biri olarak 2012'de Hollanda'da üretilip, 2020'de yenilendi.