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        Haberler Dünya Senatör Sanders'tan, Kongre onayı olmadan ABD'nin İran'a karşı askeri eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı | Dış Haberler

        Senatör Sanders'tan, Kongre onayı olmadan ABD'nin İran'a karşı askeri eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı

        ABD'li senatör Sanders, Kongre onayı olmadan ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerini engelleyecek bir yasa tasarısı sundu. Sanders, Kongrenin ABD'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "tercih ettiği savaşa sürüklenmeyeceğini" açıkça ortaya koyması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:34
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        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
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        ABD'li senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.

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        Sanders'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Senatoya sunulan "İran'a Karşı Savaşa Hayır Yasası" adlı yasa tasarısı, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

        Tasarıda, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasının yasaklanması amaçlanıyor.

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        Savaş Yetkileri Yasası ve yürürlükteki ABD yasalarında yer aldığı üzere, meşru müdafaa için bir istisna içeren tasarıyı, senatörlerden Peter Welch, Elizabeth Warren, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Ed Markey, Tammy Baldwin ve Tina Smith destekliyor.

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        "ABD NETANYAHU'NUN TERCİH ETTİĞİ SAVAŞA SÜRÜKLENMEMELİ"

        Sanders, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da yeni bir savaş sayısız insanın hayatına mal olabilir, trilyonlarca doların boşa harcanmasına ve daha fazla ölüm, daha fazla çatışma ve daha fazla yerinden edilmeye yol açabilir." ifadesini kullandı.

        Kongrenin ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "tercih ettiği savaşa sürüklenmeyeceğini" açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Sanders, "Başkan'ın Kongrenin açık yetkisi olmadan başka bir maliyetli savaşa girme yetkisi olmadığını açıkça belirtmemiz zorunludur." dedi.

        Sanders daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." demiş ve "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." ifadesini kullanmıştı.

        - İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan, geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.

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