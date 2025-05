Sibel Can'ın evlendiği yönündeki söylenti yalan çıktı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, kimi zaman hayatta olan ünlülerin hayatını kaybettiği yönündeki yalan paylaşımlarıyla sorumsuzca bir davranış sergiliyor.

Kimi zaman da bazı ünlüleri 'Evlendiriyorlar'...

Bunun örneklerinden biri geçtiğimiz yıl Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü 'Evlendirmeleri' ile gözler önüne serilmişti.

Sibel Can ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün evlendiğine dair bir kez daha söylenti yayıldı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Can ile Sarıgül'ün evlendiği yönündeki söylentinin yalan olduğu ortaya çıktı. Sibel Can, evlendiğine ilişkin söylentilerin yayıldığı saatlerde, konseri için sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.