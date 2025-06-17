Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Jelert'e talip çıktı!
Galatasaray'da takımdan ayrılmaları gündeme gelen Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e talip çıktı. Kerem'e Türkiye'den, Jelert'e ise Almanya'dan ilgi var.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
2023 yazında takıma katılan Kerem Demirbay, gelecek sezon kadroda düşünülmezken, Türk asıllı Alman futbolcuya Süper Lig'den Eyüpspor talip oldu.
TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kerem Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncuyla Eyüpspor dışında Samsunspor’un da ilgilendiği ifade edildi.
Galatasaray'da teklif gelmesi durumunda satılması muhtemel isimlerden biri de Elias Jelert...
Danimarkalı sağ beke Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’un talip olduğu belirtildi.
Alman kulübünün, ilk planda genç sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçladığı bildiriliyor. Wolfsburg, Jelert’e, devre arası transfer döneminde de talip olmuş ancak teknik direktör Okan Buruk, ayrılmasını istememişti.
Teknik ekip, 22 yaşındaki Jelert’in kiralanmasına sıcak baksa da Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralı yüzünden transfer gerçekleşmeyebilir. Çünkü kurala göre, kadrodaki yabancı oyunculardan 2'sinin en fazla 2003 doğumlu olması gerekiyor.