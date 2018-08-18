Ünlü sanatçı Sibel Can’ın Bodrum Antik tiyatro da verdiği konserinde izdiham oluştu. Sibel Can estetik yaptırmadığını söyleyerek “Estetiğe karşı değilim ama abartmanın da bir manası yok” dedi
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İHA'nın haberine göre, yaz konserleri kapsamında Bodrum antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Yeni ve eski albümlerinde şarkılar seslendiren Sibel Can, hayranlarına espriler yapmayı da ihmal etmedi.
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Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde ise izdiham yaşandı. Sibel Can, hayranları saatler öncesinde konser alanına gelerek ünlü sanatçının sahneye çıkmasını bekledi.
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Nur Yerlitaş imzalı derin dekolteli siyah kıyafeti ile sahneye çıkan Sibel Can, yaptığı dans şovlarıyla da büyük beğeni topladı.
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"SAĞLIĞIM ELVERDİKÇE SAHNEDEYİM"
Ünlü sanatçı Bodrum da müthiş bir izleyici olduğunu söyleyerek “ Arka arkaya konserler ama büyük bir mutluluk. Ben şarkı söyledikçe daha da söyleyesim geliyor. Seyirciyi görüyorsunuz müthiş bir enerji bu. Allah’ın bana verdiği bu güçle çıkıyorum ve çok mutluyum. Zaten her zaman söylüyorum ben sahnede çok mutluyum, huzurluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce de söylemiştim Allah sağlık verdiği müddetçe ben hep seyircimle böyle göz göze gönül gönülle olmak istiyorum. Her zaman dinleyelim güzel şeyler, kalıcı eserler bırakmak adına bizim görevimiz. Tüm yapmamız gereken güzel eserler bırakmak” şeklinde konuştu.
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Baştan aşağı dekolte olan kıyafetini Nur Yerlitaş imzalı olduğunu söyleyen Sibel Can “Sevgili Nur Yerlitaş’ın kıyafeti bu. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Ben kendisini ameliyattan bir gün önce hastanede ziyaret ettim ve daha sonra da eve gittim, kız kardeşinin evinde. İyi durumu, çok daha iyi olacak” dedi.
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TAN'DAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ 5 DAKİKA
Şarkıcı Tan’ın kedisine doğum günü hediyesi olarak şarkı verdiğini de sözlerine ekleyen Sibel Can, “Yeni albüm iyi gidiyor arka arkaya klipler çekiyoruz. Şimdi yeni “aşkım” şarkımıza klip çekeceğiz. Tan’nın şarkısı doğum günü hediyesi oldu. Tan bu akşam yetişecek inşallah programımıza gelecek. Bana bir hediye şarkı verdi “5 dakika” isimli. Klip için onu ikna edeceğim ve beraber klip çekeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
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"EMİR NE DERSE O OLUYOR"
Konser sonrasında Bodrum’da çocuklarıyla tatil yapacağını da ifade eden Sibel Can, “Bu seriyi tamamladıktan sonra kısa bir Bodrum tatilimiz olacak öyle planlıyoruz. Emir Bodrum istiyor, Melisa annecim sen nereyi istersen diyor, Engin Can da bize uyuyor. Emir ne diyorsa bizde o olur. Emir Bodrum diye tutturdu, zannediyorum bayram ertesi Bodrum’a tatile geleceğiz” dedi.
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"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM AMA ABARTMAYA GEREK YOK"
Son olarak botoksa gidemediğini söyleyen Sibel Can, “Bende çok fazla estetik yok. Yaptırmadım ama karşıda değilim. Ufak minik minik dokunuşlar daha iyi oluyor. Abartmanın bir manası yok diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.
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