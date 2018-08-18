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"SAĞLIĞIM ELVERDİKÇE SAHNEDEYİM"

Ünlü sanatçı Bodrum da müthiş bir izleyici olduğunu söyleyerek “ Arka arkaya konserler ama büyük bir mutluluk. Ben şarkı söyledikçe daha da söyleyesim geliyor. Seyirciyi görüyorsunuz müthiş bir enerji bu. Allah’ın bana verdiği bu güçle çıkıyorum ve çok mutluyum. Zaten her zaman söylüyorum ben sahnede çok mutluyum, huzurluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce de söylemiştim Allah sağlık verdiği müddetçe ben hep seyircimle böyle göz göze gönül gönülle olmak istiyorum. Her zaman dinleyelim güzel şeyler, kalıcı eserler bırakmak adına bizim görevimiz. Tüm yapmamız gereken güzel eserler bırakmak” şeklinde konuştu.