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        Haberler Magazin Sibel Can'ın sarışın hâli kısa sürdü! Londra'da metroya bindi - Magazin haberleri

        Sibel Can'ın sarışın hâli kısa sürdü

        Çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile Londra'ya giden Sibel Can, metroya bindi. Kısa bir süre önce imaj değiştirip sarışın olan Can'ın saçlarını yeniden eski rengine boyattığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:03
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        Şarkıcı Sibel Can, çocukları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatil yapmak için Lonra'ya gitti. Çocuklarıyla keyifli bir gün geçiren ünlü şarkıcı, önce bir mekânda yemek yedi.

        Sibel Can, daha sonra çocukları ile şehri gezmek için metroya bindi. Metro beklerken oğlu Engincan'ın kendisini çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

        Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise; Sibel Can'ın kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek sarıya boyattığı saçlarını yeniden eski rengine boyatması oldu.

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        #SİBEL CAN
        #londra
        #metro
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