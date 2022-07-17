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Haberler Magazin Son dakika: Sibel Can konserinde olay çıktı! İşte o anlar... - VİDEO
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Sibel Can konserinde olay çıktı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dinleyicileriyle buluşan şarkıcı Sibel Can'ın konserinde, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı. Sahneye çıkmasına izin vermeyen görevlilere tepki gösteren Arslan, seyircilerin de kendisine sitem etmesi üzerine olay yerinden ayrıldı

Son dakika: Sibel Can konserinde olay çıktı! İşte o anlar... - VİDEO
DHA

Ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz akşam Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Mahallesi Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında olay çıktı. Konser devam ederken CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi.

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı.

Ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.

Ünlü şarkıcı, kısa bir aranın ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

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