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Sibel Can'ın Simi kaçamağı

Sibel Can, tatil sezonunu açtı. Yunanistan'ın Simi Adası'na giden ünlü şarkıcı, Kali Strata adlı taş merdivenlerde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

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  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    Ünlü sanatçı Sibel Can, 6 Haziran'da vereceği Harbiye konseri öncesi soluğu Yunanistan'da aldı. 
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    Simi Adası'na giden 51 yaşındaki şarkıcı, Kali Strata adlı taş merdivenlerde objektif karşısında poz verdi.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    Fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    Sezon boyunca çalışıp yorulan televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldılar. İşte sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatillerinden o kareler...
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    MELİS SEZEN

    Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen (25) de soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda almıştı. Işıltılı transparan bir elbise ile objektif karşısına geçen Sezen, fotoğraflarını "Nehrin kızıyım ben!" notuyla yayınlamıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    BURCU ESMERSOY

    Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını dile getiren sunucu Burcu Esmersoy (45), soluğu Dubai'de almıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    İddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen Esmersoy, "Akşamüstü biraz mavilik..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    SELEN GÖRGÜZEL

    Geçtiğimiz mart ayında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel (43), havuz başında poz vermişti. Görgüzel, o kareleri, "Oh be! Yavaştan sezonu açalım o zaman!" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    YASMİN ERBİL

    Şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, (26) sezonu Dubai'de açmıştı. Plajda güneşlenirken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Yasmin Erbil, "Yaz; lütfen kal..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    ŞEVVAL ŞAHİN 

    Yılın yarısını seyahat ederek geçiren ve daha önce uçak yolculuğundan yorulduğunu ifade eden Şevval Şahin (22), pembe renkli iddialı bikinisiyle poz vermişti. 

    Tatil yapmak için İspanya'nın Formentera adasına giden Miss Turkey 2018 birincisi, teknede çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. 
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    BURCU ÖZBERK

    Oyuncu Burcu Özberk (32), rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda almıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    Bikinisiyle objektif karşısında poz veren Özberk, fotoğraflarını "Gün erken başlıyor, uyanamıyorum." notuyla yayınlamıştı.
  • Sibel Can'ın Simi Adası kaçamağı - Magazin haberleri

    AYBÜKE PUSAT

    Oyuncu Aybüke Pusat (27) da sezonu Tunus'ta açmıştı. Denizin ve sıcak havanın keyfini çıkaran Pusat, bikinili pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.

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