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Siber suçlular gerçek hayatta olduğu gibi hedef aldıkları kişileri kandırmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Kurbanların banka hesaplarına girmek için ünlü isimleri kullanıp, sahte tanıtımlarla veya çeşitli sahtekarlıklarla insanları dolandırmaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda siber güvenlik kuruluşu Eset, suçluların insanları dolandırmak için ünlü ve zengin kişilerin isimlerini ve görüntülerini nasıl kullandıklarını inceledi. Araştırma sonucunda siber suçluların en çok kullandığı dört yöntem şu şekilde belirlendi:

1- HEDİYE KRİPTO PARA ÇEKİLİŞLERİ

Sahte kripto para çekilişleri, en popüler dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla suçlular, fazla takipçiye sahip YouTube hesaplarını ele geçirmek veya Twitter’dan sahte çekilişler düzenlemek gibi birçok farklı kanalı kullanıyor. İnsanlara hediye çekilişinin bir parçası olarak yatırdıkları parayı iki katına çıkarmayı vaat ediyor ve bir bitcoin adresine dijital para yatırmasını istiyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere kurbanlar yatırdıkları kripto parayı bir daha asla geri alamıyor. Yasal gözükmesi için dolandırıcılar genellikle bu hediye çekilişlerinin tanıtımında ünlü birinin görüntüsünü kullanıyor veya çekilişin teknoloji devleri tarafından düzenlendiği izlenimini uyandırıyor. Özellikle Bill Gates ve Elon Musk görselleri bu dolandırıcılık yönteminde sıklıkla kullanılıyor.

2- FACEBOOK LIVE, TAHMİN EDİN VE KAZANIN!

Bazı ünlüler, Facebook ve Instagram gibi platformlarda canlı yayınlar düzenleyerek takipçileriyle etkileşim halinde olmaktan hoşlanıyor. Takipçiler, sevdikleri ünlülerin kendileri için içerik üretmesinden veya sorularını cevaplamasından hoşlansa da, dolandırıcılar bu canlı yayınları sadık takipçilerden para çalmak için kullanıyor. Bu amaç doğrultusunda suçlular postlar, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere ünlünün gerçek sosyal medya hesabının aynısından sahte bir hesap oluşturuyor.

Ancak hesabın adı yanlış yazılmıştır veya “TV” veya “fan sayfası” gibi başka bir kelime ek olarak yer alıyor. Daha sonrasında ünlünün bir süre önce yayınladığı bir posttaki videoyu veya canlı yayını, “İlk 1000 yoruma 1000 dolar hediye” gibi bir başlıkla canlı yayınmış gibi yayınlıyor. Canlı yayının bulunması kolay olsun diye popüler etiketleri kullanıyor.

Takipçiler dolandırıcılık amacıyla yayınlanan videoyla etkileşime geçtiğinde kazandıklarını düşündükleri parayı almak üzere talimatları takip ediyor; örneğin bir internet sayfasına yönlendiren bir bağlantıya tıklıyor ve hassas kişisel bilgilerini paylaştıkları formlar dolduruyor veya hesaplarından para yolluyorlar. Bunun sonucunda hem para kaybediyorlar hem de verileri daha sonraki dolandırıcılıklar için sahtekarların eline geçmiş oluyor.

3- BAĞIŞTA BULUNMAK İSTER MİSİNİZ?

Ünlüleri kullanan dolandırıcılıklardan bir diğeri de ünlülerin kılığına girerek sahte hesaplar oluşturmak ve takipçilere doğrudan mesaj ile ulaşmak. Bu durum Facebook, Instagram veya Twitter gibi herhangi bir sosyal medya platformunda olabilir. Bu taktik çok karmaşık değildir. Sahte hesap sahibi, kurbana bir ileti gönderir ve ünlünün kılığına girerek kurbandan sözde destekledikleri bir amaç doğrultusunda bağış yapmasını ister.

Ayrıca, aslında var olmayan özel konserler için bilet teklif edebilir veya para yollayarak katılabilecekleri başka etkinliklerle kurbanı ikna etmeye çalışır. Ünlülerin kılığına giren bu dolandırıcılarla etkileşimde bulunan kurbanlar genellikle para kaybeder ve kurbanın “bağışta bulunduğu” yere asla para aktarımı olmaz.

4- BUNA YATIRIM YAPTIM, SEN DE YAPMALISIN!

Online dolandırıcıların en sık kullandığı stratejilerinden biri de ünlüler tarafından desteklendiği iddia edilen “yatırımlara” kurbanları para yatırmaya ikna etmektir. Yatırım dolandırıcılığı yeni değil ve her zaman aynı mesajı içerir; yatırımınızı hızlı ve kolay bir şekilde katlayın. Birçok durumda bunun “garanti” bir yatırım olduğu da öne sürülür. Ünlülerin kullanıldığı yatırım dolandırıcılığı da aynı amaca hizmet eder.

Bu tür dolandırıcılıklarda, yatırım karşılığında büyük bir para kazanılacağını iddia eden makalelerin bulunduğu reklamlar yer alır. Bu reklamlarda “Ünlü X bu şirkete veya bu ürüne yatırım yapıyor ve yatırımını dörde katladı” veya “Ünlü Z, geleceğin için buna yatırım yapmanızı tavsiye ediyor” şeklinde iddialı başlıklar bulunur.Bu yatırım fırsatı genellikle sahtedir, ancak bazı durumlarda yatırım fırsatı gerçek olabilir ama para asla o yatırım fırsatına yatırılmaz. Bu durumlarda daha da zenginleşen, yalnızca bu dolandırıcılığı düzenleyen suçlular olur.

NASIL GÜVENDE OLURSUNUZ?

Uzmanlara göre dolandırıcılıkları fark etmek çok zor değil. Sosyal medya platformlarındaki koruyucu önlemler, gerçek ünlülerle ünlü kılığına girenler arasındaki farkı anlamaya yardımcı olabilir. Buna göre bir “ünlü” sizinle iletişime geçtiğinde yapabileceğiniz en kolay şey profilin onaylı olup olmadığına bakmaktır. Facebook, Instagram ve Twitter kullanıcının isminin yanına bir tik koyarak hesabın bir ünlüye ait olduğunu onaylar.