Sıcak hava 5 milyar insanı etkiledi

Uluslararası araştırma kuruluşu Climate Central bilim insanları tarafından yapılan ilişkilendirme analizine göre, dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası bu ay ortasından itibaren iklim değişikliğinin en az üç kat daha olası hale getirdiği aşırı sıcaklarla karşı karşıya kaldı.

Petrol, gaz ve kömürün yakılması sonucu oluşan emisyonların neden olduğu iklim değişikliğine bağlı olarak, 16-24 Haziran'da Hindistan'da 619 milyon, Çin'de 579 milyon kişi aşırı sıcak havaya maruz kaldı.

103 MİLYON İNSAN ANORMAL SICAKLIKLARA MARUZ KALDI Endonezya'da 231 milyon, Nijerya'da 206 milyon, Brezilya'da 176 milyon, Bangladeş'te 171 milyon ve ABD'de 165 milyon insan aşırı sıcak havadan etkilenirken, Avrupa'da 152 milyon, Meksika'da 123 milyon, Etiyopya'da 121 milyon ve Mısır'da da 103 milyon insan anormal sıcaklara maruz kaldı. REKLAM Aşırı sıcak hava dalgası 16-24 Haziran'da dünyanın diğer bölgeleri de dahil olmak üzerine yaklaşık 5 milyar insanı etkisi altına aldı.