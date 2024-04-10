Sıcak havalarda sivrisineklere karşı doğal savunma: Kolayca uygulayabileceğiniz 8 korunma yolu!

7. İÇERİĞİ DOĞRU KOVUCU SPREY SEÇMELİSİNİZ

Özellikle dietiltoluamid (DEET), pikaridin veya limon okaliptüs yağı içeren bir böcek kovucu, en uzun süreli korumayı sağlayabilir. Bununla birlikte, ısırıklara karşı korunmak için citronella veya çay ağacı yağı gibi bitki özleri içeren kovucuların çok daha sık uygulanması gerekebilir. Ayrıca, en etkili koruma için böcek kovucuyu cildin açıkta kalan tüm bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.