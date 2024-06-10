Sıcak havalarda soğuk duşun mucizesi: Vücudunuza ve zihninize iyi gelebilecek 5 faydası!
İnsanlar güne enerjik başlamak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için pek çok yöntem dener. Ancak belki de en etkili ve basit yöntemlerden biri, sabahları alınan soğuk duşlar olabilir. Peki, bu soğuk duşların sağlık için ne gibi yararları olabilir? İşte, sizin için soğuk duşun vücut üzerindeki şaşırtıcı 5 faydası!
Yaz aylarının kavurucu sıcakları, genellikle insanların serinlemek için yollar aramasına neden olur. Bu sıcak günlerde soğuk bir duş almak ise hem rahatlamak hem de sağlığımızı korumak için iyi bir fırsattır. Haberimizde soğuk duşların sadece ferahlatıcı etkiyle sınırlı kalmayıp sağlık üzerinde de birçok olumlu etkisi olmasını derledik. İşte, soğuk duşların vücut üzerindeki yararlarına dair detaylar...
1. RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR
Vücudunuzu herhangi bir soğuğa maruz bırakmak, savaş ya da kaç tepkinizden sorumlu olan sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Soğuk duşun getirdiği strese yanıt olarak endorfin adı verilen hormonlarda bir artış yaşanır, bu da kendinizi daha mutlu ve enerjik hissetmenizi sağlayabilir.
Kuzey Amerika Tıp ve Bilim dergisinde 2014 yılında yayınlanan araştırmada, ciltteki soğuk reseptörlerin beyne depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olan yoğun miktarda elektriksel uyarılar gönderdiği bulundu. Ancak tamamen geçirmesi mümkün değil, sadece azaltmaya yardımcı olabiliyor.
2. DAHA UYANIK HİSSETMENİZİ SAĞLAYABİLİR
Soğuk su cildinize çarptığında dolaşımınız artar ve kan çekirdeğinize hücum eder. İyileştirilmiş kan akışı, vücudunuzda daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olur ve bu da daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, soğuk sudan aldığınız endorfin patlaması nedeniyle kendinizi daha uyanık ve enerjik hissedebilirsiniz.
3. KAS AĞRISINI AZALTABİLİR
Soğuk duşlar ve buz uygulamaları, genellikle egzersiz sonrası ağrıyı azaltmak veya bir yaralanmanın iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılır. Sporda Fizik Tedavi dergisinde 2021 yılında 32 denemenin incelendiği araştırma, egzersiz yaptıktan sonraki bir saat içinde soğuk terapi yapan kişilerin kas ağrısını geciktirdiğini buldu.
4. METABOLİZMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Uluslararası Circumpolar Sağlık dergisi ve Kuzey Amerika Tıp ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmalara göre soğuk duş almak, metabolizmaıyı hızlandırabiliyor. Metabolizmanız vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme şeklidir, yani dinlenme metabolizmasını artırmak vücudun kalori ve yağ yakmasına yardımcı olabilir. Böylelikle soğuk duş, titrerken metabolizmanız üzerinde bu etkiye sahip olabilir.
5. AĞRIYI HAFİFLETEBİLİR
Yapılan bazı araştırmalar, soğuğa maruz kalmanın cildinizdeki soğuk reseptörlerin beyne önemli bir ağrı azaltıcı etkiye sahip elektriksel uyarılar göndermesine neden olduğunu gösteriyor. Yani soğuk duşlar, kronik durumlardan veya yaralanmalardan kaynaklanan ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
Kaynak: North American Journal of Medical Sciences, Physical Therapy in Sport, Health, International Journal of Circumpolar Health