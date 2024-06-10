Yaz aylarının kavurucu sıcakları, genellikle insanların serinlemek için yollar aramasına neden olur. Bu sıcak günlerde soğuk bir duş almak ise hem rahatlamak hem de sağlığımızı korumak için iyi bir fırsattır. Haberimizde soğuk duşların sadece ferahlatıcı etkiyle sınırlı kalmayıp sağlık üzerinde de birçok olumlu etkisi olmasını derledik. İşte, soğuk duşların vücut üzerindeki yararlarına dair detaylar...