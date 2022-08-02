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Haberler Yaşam Sıcaklığı yaz-kış aynı! Rahat uyumak için giriyorlar
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Sıcaktan kavrulanlar, 13 derecelik suda serinliyor

Antalyalılar son günlerde yoğun nemle birlikte 50 derece hissedilen sıcakta kavrulurken, Demre ilçesine gelenler Çayağzı Limanı'nın sağında ve solunda yer alan, sıcaklığı yaz-kış 12-13 derece civarındaki soğuk su kaynaklarında serinliyor

Sıcaklığı yaz-kış aynı! Rahat uyumak için giriyorlar
Sıcaklığı yaz-kış aynı! Rahat uyumak için giriyorlar
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DHA

Antalya Demre'nin Çayağzı Limanı'na giderken, yolun sağında ve solunda şifalı olduğuna inanılan buz gibi sular akıyor.

Kayalar arasından, her yerde soğuk ve kükürtlü su fışkırıyor. Suyun sıcaklığı yaz-kış 12-13 derece civarında. Bu günlerde bölgede hava sıcaklığı, yoğun nemle birlikte 50 dereceye yakın hissediliyor.

Demreliler ve ilçeye tatile gelenler soluğu soğuk suda alıyor. Çayağzı Limanı'nın sağında ve solunda yer alan soğuk su kaynakları gün boyu dolup, boşalıyor. Çevre ilçeler Finike, Kumluca ve Kaş'tan da vatandaşlar, özellikle hafta sonları, soğuk suda serinlemek için geliyor.

CİLT HASTALIKLARINA DA İYİ GELİYOR

Şifalı olduğu söylenen suların, birçok cilt hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Özellikle kas ağrılarına, güneş yanıklarına, mantar hastalıklarına ve böcek ısırmalarına iyi geldiği söylenen soğuk suyun insan vücudunu dinlendirdiğine inanılıyor.

Yolun sağındaki ve solundaki kaynak suları, Demre Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 'Soğuk Suda Hayat Var Projesi' ile düzenlenmiş ve yüzülecek havuzlar oluşturulmuş durumda. Kaynaklara gelenler, şifalı olduğu söylenen çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürüyor.

Çamurdan sonra temizlik yapılacak küçük havuzlar da bulunuyor. Ayrıca Bizans döneminden kalan bin yıllık derin bir havuz da bölgede yer alıyor. Bu havuza birkaç kişi girebiliyor.

VÜCUT UZUN SÜRE SERİN KALIYOR

Yolun solunda sabahları aç karna içilen, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiğine inanılan 'Burguç' adı verilen bir su kaynağı yer alıyor. Burası özellikle gençlerin serinleme yeri. Buraya gelen gençler birlikte soğuk suya atlayıp, serinliyor.

Su kaynağından küçük dere yatağına taşın altından yüzerek geçiliyor. Soğuk suda en fazla birkaç dakika kalınabiliyor. Birçok Demreli geceleri sıcaktan bunalınca soğuk suya serinlemeye geliyor. Soğuk sudan sonra duş alınmazsa, insan vücudu uzun süre serin kalıyor ve sıcağı hissetmiyor. Birçok Demreli gece rahat uyumak için akşam saatlerinde soğuk suya giriyor.

'DIŞARIDA 50 DERECE SICAKLIK VAR'

Soğuk suya girmek için Kaş'tan gelen Hüseyin Güneş, "Demre'deki suyu arkadaşım tavsiye etti. Gerçekten çok güzel. Suya girdiğim zaman sıcaklığı hissetmiyorum, soğuk, buz gibi. Çok ferah, çok güzel. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

İstanbul'dan gelen Ali Osman Yahşi, "Demre'deyiz. Dışarıda 50 derece sıcaklık var. Mükemmel bir su burası. Türkiye'nin çok büyük bir zenginliği. Suya girdiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Soğuk suya giren Havva Can da "Demre´mizin şifalı suyu. Herkes serinlemek için hastalığa şifa niyetine geliyor buraya. Cilt lekelerine, her şeye iyi geliyor. 1 dakika girseniz, 4-5 saat soğuk geliyor. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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