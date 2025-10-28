Sıcaklık 10 derece birden düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
Yurt geneli yeniden yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar soğuk dalgasının etkisiyle bazı bölgelerde 10 derece birden düşecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Karadeniz geneli ile Marmara'da ve İç Anadolu'da orta kuvveti aşan yağmurlar beklenirken, salının ardından kurak günler geri döneceğini belirtti. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 28 Ekim son hava durumu tahminleri...
Yeni bir haftanın gelişiyle birlikte Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Ekim Salı hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara(Edirne hariç), Batı Karadeniz, Bursa, Bilecik, Muğla, İzmir, Manisa, Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların; Marmara(Edirne hariç), Batı Karadeniz, Bursa, Bilecik, Muğla, İzmir, Manisa, Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.