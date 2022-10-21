Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi! -Son dakika haberleri
ABONE OL

Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi!

Kış kapıyı erken çaldı. Trabzon, Rize, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Büyük araçlar zincir takmak zorunda kaldı

Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi! -Son dakika haberleri
Genel

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

YAYLACILAR DÖNÜŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

TRABZON'UN YÜKSEK KESİMLERİNE DE YAĞDI

Kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu.

Yaylacılık yapan vatandaşlar, artık yaylalardan dönüşe geçmenin zamanı geldiğini belirtirken, dönüş hazırlıklarına başladı. Yaylalarda kar kalınlığının 10 cm'ye ulaştığı bildirildi.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

BÜYÜK ARAÇLAR ZİNCİR TAKTILAR

Kar yağışı sonrası trafik ekipleri muhtemel kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolunun giriş noktalarında büyük araçların zincir takmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

ERZURUM HORASAN'DA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

İHA'da yer alan habere göre Erzurum'un Horasan ilçe merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ekim ayında yağan kar ilçe merkezine bağlı kırsal mahallelerin dağlarını beyaza bürüdü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de otomobildeki silahlı saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında
GÜNDEM Korkunç cinayetin sanıkları hakim karşısında
Arkadaş katilinden şoke eden savunma!
GÜNDEM Arkadaş katilinden şoke eden savunma!
10 ilde ilaç ve malzemeleri satanlara operasyon! 50 gözaltı
GÜNDEM 10 ilde ilaç ve malzemeleri satanlara operasyon! 50 ...
KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P1-P2-P3 nedir? KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri?
GÜNDEM KPSS puan türleri ile alım yapan kurumlar...
Son dakika: MİT'ten Irak'ta flaş operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Irak'ta flaş operasyon!
KPSS TABAN PUANLARI 2022: KPSS 50-55-60-65-70-75-80 puanla nereye girilir, atama olur mu? Düşük KPSS puanıyla atama yapılan kadrolar
GÜNDEM KPSS taban ve tavan puanları
Cuma saati 21 Ekim 2022: Cuma namazı saati kaçta? Diyanet Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma vakti saatleri
GÜNDEM 21 Ekim 2022 Cuma namazı saatleri
Maden faciasıyla ilgili soruşturmada son durum!
GÜNDEM Maden faciasıyla ilgili soruşturmada son durum!
Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro ve branş dağımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.