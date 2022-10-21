Sıcaklık yurt genelinde düştü! 4 kente kış erken geldi!

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Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

YAYLACILAR DÖNÜŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

TRABZON'UN YÜKSEK KESİMLERİNE DE YAĞDI Kar yağışı özellikle Trabzon’un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları’nda etkili oldu. Yaylacılık yapan vatandaşlar, artık yaylalardan dönüşe geçmenin zamanı geldiğini belirtirken, dönüş hazırlıklarına başladı. Yaylalarda kar kalınlığının 10 cm'ye ulaştığı bildirildi.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ Ardahan'da aralıklarla etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

BÜYÜK ARAÇLAR ZİNCİR TAKTILAR Kar yağışı sonrası trafik ekipleri muhtemel kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolunun giriş noktalarında büyük araçların zincir takmaları yönünde uyarıda bulunuyor.