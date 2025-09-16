Habertürk
        Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! Hava durumu 17-18-19-20-21 Eylül 2025 | İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

        Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumu hakkında bilgi verdi. 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren yurdun farklı bölgelerinde yağış beklenirken, 18 Eylül Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İşte, ülke genelinde beklenen hava durumu...

        16.09.2025 - 16:54
        1

        Sıcak ve kurak bir yaz mevsimi geçiren Türkiye'de güneş yerini yavaş yavaş yağmura bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren ülkeye giriş yapacak yağmurlu hava, yer yer etkisini gösterecek. Özellikle İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. İşte, Türkiye genelinde beklenen hava durumu…

        2

        17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yurdun büyük bölümünde yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

        3

        18 EYLÜL PERŞEMBE İTİBARIYLA YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

        Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

        Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

        Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

        4

        19-20-21 EYLÜL 2025 HAVA DURUMU

        Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

        Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceğini söyledi.

        5

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

        Başkentte yarın 29 derece olacak hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

        İstanbul'da ise çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

