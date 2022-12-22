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Şiddet gördüğü eşini öldüren kadın için beraat talebi 0:00 / 0:00

Habertürk Ankara

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Yasemin Kaymaklı,, eşinden şiddet görüyordu. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 10 Temmuz 2014'te Kaymaklı çifti arasında çocuk bezi yüzünden tartışma çıktı. Habertürk'ten Oğuzcan Obuz'un haberine göre, Özkan Kaymaklı eşi Yasemin Kaymaklı ve o tarihte 7 aylık olan küçük çocuğunu darp etti. yaşananların ardından Yasemin Kaymaklı eşini öldürdü. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI Kaymaklı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. 3 yıl tutuklu kalan Yasemin Kaymaklı hakkında mahkeme heyeti, kadının korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğine kanaat getirdi. Yasemin Kaymaklı'ya ceza verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı. Verilen o karar ise istinaf’a taşındı.

Fotoğraf: Habertürk İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU İstinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Yenilenen yargılamada savcı, ölen Özkan Kaymaklı'nın eşine sadece tava ve kemerle vurduğunu, sanığın ise onu bıçakla öldürdüğünü belirtti. Olayda meşru müdafaa koşullarının mevcut olmadığını savundu. İstinafta Kaymaklı'ya haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek suçundan oy çokluğu ile 15 yıl hapis cezası verildi. Karar Yasemin Kaymaklı tarafından temyiz edildi ancak temyiz talebini reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 9 Kasım 2022'de oy çokluğu ile hapis cezasını onadı.