'Sıfır Atık Gönüllüleri'nin duyarlılığı

Ciner Grubu bünyesinde yer alan Park Cam A.Ş öncülüğünde, Beypazarı İçecek A.Ş, Uludağ Maden Suları Türk A.Ş, Kınık Maden Suları A.Ş, Sarıkız Doğal Kaynak Suları A.Ş. firmalarının katılımları ile kurulan, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesini, ülke genelinde yaymak için “Sıfır Atık Gönüllüleri” ekibini kurdu.

100 KİŞİLİK TEMİZLİK ORDUSU OLUŞTURULDU

Mühendis, doktor, avukat, akademisyen, sanatçı, sporcu, astrolog gibi toplumun farklı meslek gruplarından oluşan gönüllüler deniz ve sahil kirliliğine dikkat çekmek amacıyla örnek bir çalışma organize ettiler. Balıkesir ili Marmara Adalar ilçesine bağlı, turistik ve tarihi çınar ağaçlarıyla ünlü, eski adıyla Çınarlı Köyü'nde, Kurban Bayramı öncesi arife gününde #temizcinarli hashtagiyle sahil temizliği çalışması düzenlediler. Bircam Sıfır Atık Gönüllülerine yöre halkı, yerli ve yabancı turistlerde destek vererek yaklaşık 100 kişilik temizlik ekibi oluştu.

900 METRELİK SAHİLİ TEMİZLEDİLER

Gün boyu muhtarlık ve cami hoparlörlerinden anonslar yapılarak, Temiz Çınarlı Yürüyüşü'ne katılım sağlanması istendi. Akşam üstü sahilin kuzey ucunda buluşan gönüllüler, turistleri ve yerel halkı, atıklarını denize veya kumsala değil, atık konteynerlerine atmaları gerektiği konusunda uyarıp 900 metre uzunluğundaki sahilde temizlik çalışması yaptılar. Sahil temizliğinden sonra, mahalleye adını veren 1000 yıl önce dikilen tarihi çınar ağaçlarının bulunduğu “Çınar Altı” bölgesinde de temizlik çalışması yapıldı. Üç saat süren temizlik çalışması sonucunda 120 poşet atık malzeme toplandı. Etkinlik sonunda, katılımcılara Uludağ firmasının ücretsiz meşrubatları dağıtıldı.

“MARMARA ADASI DÜNYANIN ENDER ADALARINDAN”

Etkinlik sonunda açıklama yapan Bircam Vakfı Atık Yönetim Müdürü Eyüp Ayhan Balın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık projesini halkımıza anlatmak ve toplumsal bilinç düzeyini arttırmak için vakıf olarak Sıfır Atık Gönüllüleri ekibini oluşturduk. Ülkesini ve çevresini çok seven gönüllü arkadaşlarımız, öncelikle kendi çalıştıkları kurumlarda, daha sonra da farklı kurumlarda sıfır atık sistemini uygulatmak için çalışacaklar” dedi. Ayrıca deniz ve sahil kirliliğine dikkat çeken Balın, “Marmara Adası, içinden kaynak sularının çıkması ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle dünyanın ender adalarından biridir. Fakat bizler korumak yerine, atıklarımızı sahillere ve denizlere atıyoruz. Özellikle sigara izmaritleri en büyük sorunumuz ve kirlilik sebebi. Dumansız hava sahasının sahilleri de kapsaması gerekmektedir” diyerek, etkinliklerinin süreceği müjdesini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ