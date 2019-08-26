Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşandığını belirterek, son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Ferhat Albayrak, "Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler" dedi.

'ALICI MUHATAP BULAMIYOR'

Minoto’yu bir bilişim şirketi olarak tanımladıklarını belirten ve sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor" diye konuştu.

Ferhat Albayrak Minoto’yu, Avrupa ve Ortadoğu’ya yaymak istediklerinin de altını çizdi.