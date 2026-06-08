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        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA: Sigaraya yeni zam! 8 Haziran 2026 güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz, en pahalı sigara fiyatı ne kadar?

        Sigaraya yeni zam! 8 Haziran 2026 güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı

        Sigara fiyatlarına peş peşe zam! Haziran ayında sigara fiyatlarına yönelik zam haberleri sürüyor. Daha önce farklı gruplarda yapılan fiyat güncellemelerinin ardından bir grupta daha fiyat artışı kararı alındı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından paylaşılan yeni listeye göre, güncellenen fiyatlar 8 Haziran itibarıyla yürürlüğe girerken, bazı ürünlerde 5 TL, bazı ürünlerde ise 10 TL'ye varan artış yaşandı. İşte 8 Haziran 2026 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Sigara fiyatlarında haziran ayıyla birlikte başlayan artış açıklamaları devam ediyor. Sektörde peş peşe gelen zam haberlerine bir grup daha eklenirken, yeni fiyat tarifesi 8 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başladı. Açıklanan listeye göre grup bünyesindeki ürünlerde fiyatlar ürün bazında değişiklik gösterirken, zam oranları 5 ila 10 TL arasında değişti. Peki, 8 Haziran zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte sigara zammında son durum...

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        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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        SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ

        Son olarak Captain Black grubuna zam geldi. Bu kapsamda, yeni fiyat listesiyle birlikte Captain Black grubunda en düşük sigara fiyatı 95 lira, en yüksek sigara fiyatı ise 100 lira olarak belirlendi.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni fiyat listesinin 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

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        İKİ GRUBA DAHA ZAM GELMİŞTİ

        BAT sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni sigara zammını duyurdu.

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        Geçtiğimiz günlerde JTİ sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı. Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.

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