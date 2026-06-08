Sigara fiyatlarında haziran ayıyla birlikte başlayan artış açıklamaları devam ediyor. Sektörde peş peşe gelen zam haberlerine bir grup daha eklenirken, yeni fiyat tarifesi 8 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başladı. Açıklanan listeye göre grup bünyesindeki ürünlerde fiyatlar ürün bazında değişiklik gösterirken, zam oranları 5 ila 10 TL arasında değişti. Peki, 8 Haziran zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte sigara zammında son durum...