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Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları güncel liste, tütün ve tütün ürünleri kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatlarına peş peşe uygulanan zamların ardından en ucuz sigara 27,50 TL olmuştu. Yıl başında beri 8 TL zamlanan sigaraya 7,5 TL zam geleceği iddia edildi. İşte, 20 Eylül 2022 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

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  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Sosyal medyda yer alan bilgilere göre en ucuz sigara fiyatının 35 TL'ye yükseleceği iddia edildi. İşte, 20 Eylül 2022 güncel sigara fiyatları listesi...
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?

    Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan bir açıklama gelmedi. 
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    ÖZGÜR AYBAŞ'TAN SİGARA ZAMMI PAYLAŞIMI

    Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından "Bir Gruba ait sigaraya zam geldi 1.50 krş." paylaşımında bulundu. Paylaşıma göre bir grubun sigaralarına paket başı 1,5 lira zam gelecek.
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    HANGİ GRUBUN SİGARALARINA ZAM GELECEK?

    Özgür Aybaş bir gruba ait sigaralara paket başına 1,5 TL zam geldiği bilgisini paylaştı. Ancak söz konusu grubun adını paylaşmadı.
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    SON ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle  JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.
  • Sigara fiyatlarına zam iddiası! En ucuz sigara 35 TL mi olacak? Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam mı gelecek?

    EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

    Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

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