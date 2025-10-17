İki sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullananlar tarafından yakından takip ediliyor. Sigara şirketleri art arda zam kararlarını açıklamaya başladı. İlk olarak PM grubuna zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
Sigaraya zam son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı. PM grubuna yapılan zammın ardından iki sigara grubuna daha zam geldi. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre, PM sigara grubuna yapılan zammın ardından CB ve JTİ sigara gruplarına da zam uygulandı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
PM sigara grubunda yapılan zam, 16 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren etiketlere yansıdı. CB ve JTİ gruplarına yapılan zam ise 17 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 82 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.
EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.
• JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.
• Zam sonrası CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.
• TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı 100 TL.