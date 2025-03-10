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        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2025 MART: Bir gruba daha zam! Sigaraya zam sonrası en ucuz ile en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigaraya zam geldi! Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigaraya zam son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta JTI, Esse ve BAT markalarına zam yapılmıştı. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mart 2025 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:12
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        Bir sigara grubuna daha zam geldi
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        Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Geçen hafta JTI, Esse ve BAT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…

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        SON DAKİKA: BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

        Dündar'ın açıklamasına göre, Philip Morris sigara grubuna zam yapıldı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Sigara zammı PM grubu için 10 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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        HANGİ SİGARA GRUPLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, Esse ve BAT gruplarına 8 lira ile 10 lira arasında zam yapıldığını duyurmuştu.

        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025 LİSTESİ

        • JTI grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuz sigarası 76 TL oldu. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.
        • Esse grubunun en ucuz sigarası 70 TL olurken, en pahalı sigarası ise 90 TL oldu.
        • BAT grubuna gelen zam sonrası en pahalı sigara fiyatı 91 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 75 TL oldu.
        • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 89 TL oldu.
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