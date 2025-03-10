Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün ürünü kullananlar tarafından takip ediliyor. Geçen hafta JTI, Esse ve BAT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…

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SON DAKİKA: BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın açıklamasına göre, Philip Morris sigara grubuna zam yapıldı.

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SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Sigara zammı PM grubu için 10 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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HANGİ SİGARA GRUPLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI, Esse ve BAT gruplarına 8 lira ile 10 lira arasında zam yapıldığını duyurmuştu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025 LİSTESİ