Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin sigara kullanıyor. Her yıl yaklaşık 83 bin kişi ise sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ise Türkiye'deki erkeklerin yüzde 37,3'ünün, kadınların da yüzde 10,7'si sigara kullandığını bildiriyor.
DHA'nın haberine göre; dünyada da durum farklı değil. Yine OECD'den elde edilen rakamlar, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde en az 6 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ve bunun içinde her yıl ortalama 600 bin pasif içicinin öldüğünü gözler önüne seriyor. Asıl çarpıcı olansa pasif içici ölümlerinin yüzde 75´nin kadın ve çocuklardan oluşması.
Ancak bilinçlendirme kampanyaları ve yasaklar sigara kullanımını özellikle son 20 yılda yeterli olmasa da ciddi bir oranda azalttı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından elde edilen bilgilere göre son 20 yılda sigara kullanan kişi sayısında 10 milyonluk bir azalma olduğu belirtiliyor.
GÜNDE 3-4 BARDAK MELİSA-KARANFİL ÇAYI
Bu anlamda 9 Şubat Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla Türkiye Sigarayla Savaş Derneği´nin (TSSD) düzenlediği bir etkinliğe katılan Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, sigarayı bırakmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulundu.
"Sigarayı bırakmak isteyen ilk önce aynaya bakacak. Göz teması kurup kendisine, 'Ben kendime kanseri, kalp krizi, cilt kırışıklığı, erkeklik ya da dişiliğin bozulması konusunda kötülük yapıyorum. Ben buna layık mıyım? Hayır, bırakabilirim' diyecek" ifadelerini kullanan Dr. Ender Saraç , "Sonra bırakmaya karar verdiğinde özellikle melisa ve karanfilden karışım çayı öneriyorum. Hem sinir sistemini rahatlatır hem de toksin atmaya yardımcı olur. Günde 3-4 fincan melisa karanfil çayı içmeliler. Ondan sonra kendilerini spora vermeliler. Ve çok da rahat bırakabileceklerini görecekler" şeklinde tavsiyede bulundu.
YENİ EVLİLERİ UYARDI
Dr. Ender Saraç sözlerine şöyle devam etti: "Şunu kabullenmemiz gerekir. Sigara içen kendi parasıyla kendini yok edecek kanseri, kalp krizini, yüksek tansiyonu, damar sertliğini ve felci satın alıyor demek. Sigaranın çok konuşulmayan bir zararı da dikkat. Erkeklerde kısırlık ve spermlerde büyük bir zayıflık yapıyor. Kadınlarda ise dişiliği çok kötü bozuyor. Zaten şu an tüp bebek çok yaygın durumda. Neslini sağlıklı devam ettirmek isteyen özellikle yeni evlilere değil aktif pasif içicilikten bile uzak durmalarını tavsiye ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.