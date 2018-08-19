Sigma Olomouc - Banik Ostrava maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Sigma Olomouc, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Banik Ostrava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Sigma Olomouc 3 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Banik Ostrava 9 puanda ve 5. sırada. Sigma Olomouc, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Banik Ostrava son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 721. İddaa'da Sigma Olomouc kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Banik Ostrava kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sigma Olomouc son hafta oynanan Mlada Boleslav maçında 3-0 kazandı.

Banik Ostrava ise Zbrojovka Brno karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Sigma Olomouc, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Banik Ostrava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Banik Ostrava, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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