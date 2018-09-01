Sigma Olomouc - Bohemians 1905 karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Sigma Olomouc ile Bohemians 1905, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sigma Olomouc 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Bohemians 1905 8 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Sigma Olomouc, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bohemians 1905 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 696 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sigma Olomouc kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Bohemians 1905 sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sigma Olomouc son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 3-0 kazandı.

Bohemians 1905, Sparta Prague karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sigma Olomouc, 1 gol attı ve 8 gol yedi.

Bohemians 1905, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 1905 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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