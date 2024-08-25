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        Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren Zeynep, hastanede öldü

        SİİRT'te girdiği Başur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:25
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        Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren Zeynep, hastanede öldü
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        SİİRT'te girdiği Başur Çayı’nda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Başur Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Zeynep Eylül Çakır, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Çakır, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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