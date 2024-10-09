Kurtalan Belediyesi'nin DEM Parti'li Eş Başkanı gözaltına alındı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de olduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de olduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Parti'li Kurtalan Belediyesi meclis üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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