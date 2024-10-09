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        Kurtalan Belediyesi'nin DEM Parti'li Eş Başkanı gözaltına alındı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de olduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:05
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        Kurtalan Belediyesi'nin DEM Parti'li Eş Başkanı gözaltına alındı
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        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de olduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Parti'li Kurtalan Belediyesi meclis üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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