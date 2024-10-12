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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz yakalandı

        SİİRT'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan ve motosikleti devrilen ehliyetsiz ve kasksız sürücü, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:25
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz yakalandı
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        SİİRT'te polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan ve motosikleti devrilen ehliyetsiz ve kasksız sürücü, yakalandı. Polisin “Neden kaçıyorsun? Sana, bize bir şey olsa ne yapacaksın?" dediği sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 56 AAK 118 plakalı motosikletin, 17-18 yaşlarında olduğu öne sürülen sürücüsü, motosikletli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sırasında bir otomobile çarpınca motosikleti devrilen sürücü, yakalandı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye, polis memuru, "Neden kaçıyorsun? Sana bir şey olsa, bize bir şey olsa ne yapacaksın?" dedi. Polisin sorusuna yanıt vermeyen ehliyetsiz ve kasksız sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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