Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaldıkları yurtta rahatsızlanan 19 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde kaldıkları yurtta rahatsızlanan 19 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde hamburger, bulgur ve türlü yemeği yedi. Sabah 19 öğrenci rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAYMAKAMLIK: SORUŞTURMA SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

        Olayla ilgili Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi’nde yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencimiz sabah saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik yapıld...
        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik yapıld...
        Siirt'te devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt'te silahlı saldırıda ölen avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi kütüphaned...
        Siirt'te silahlı saldırıda ölen avukat Mehmet Nezir Okur'un ismi kütüphaned...
        Yazarlığa merakı olan oğluyla 4 kitap yazdı, fuara katıldı
        Yazarlığa merakı olan oğluyla 4 kitap yazdı, fuara katıldı