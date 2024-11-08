Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde kaldıkları yurtta rahatsızlanan 19 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde hamburger, bulgur ve türlü yemeği yedi. Sabah 19 öğrenci rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.