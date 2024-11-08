Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaldıkları yurtta rahatsızlanan 19 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SİİRT’in Kurtalan ilçesinde kaldıkları yurtta rahatsızlanan 19 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde hamburger, bulgur ve türlü yemeği yedi. Sabah 19 öğrenci rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAYMAKAMLIK: SORUŞTURMA SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Olayla ilgili Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi’nde yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencimiz sabah saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” denildi.
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