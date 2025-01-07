Siirt'te, kar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
SİİRT’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'de 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, kapanan yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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