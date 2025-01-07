Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te, kar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

        SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te, kar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        SİİRT’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 32 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'de 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, kapanan yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Siirt'te Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi
        Siirt'te Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi
        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Siirt'te 32 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Siirt'te 32 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Siirt Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası lezzetini koruyor
        Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası lezzetini koruyor
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı