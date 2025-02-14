Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Şirvan'da 39, Baykan'da 17 ve Eruh’ta 13 olmak üzere toplam 92 köyün yolu ulaşıma kapandı. Siirt-Pervari kara yolu da Gölköy köyüne kadar kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.