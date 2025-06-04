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        Siirt'te yıldırımın isabet ettiği çam ağacı yarıldı, 200 dönüm buğday yandı

        SİİRT'te sağanak yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği çam ağacının büyük bölümü yarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:09
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        Siirt'te yıldırımın isabet ettiği çam ağacı yarıldı, 200 dönüm buğday yandı
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        SİİRT’te sağanak yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği çam ağacının büyük bölümü yarıldı. Merkeze bağlı Pınarca köyünde de yıldırım düşen tarladaki 200 dönüm ekili buğday yandı.

        Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi Parkı'nda çam ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği çam ağacının büyük bölümü yarıldı. Parkta bulunan sosyal tesislerde yemek yiyen vatandaşlar, yıldırım nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Bir süre elektrik kesintisi olan tesiste çalışmalar sonrası elektrik tekrar bağlandı.

        'BOMBA GİBİ BİR ŞEYDİ'

        Sosyal tesislerde yemek yiyen bir kadın yıldırımın çarptığı esnada büyük korku yaşadıklarını belirterek, “Çok koktuk, çığlık attık. Ablam kafasını tuttu. Çığlık çığlığa geldi. Bomba gibi bir şeydi. Işıkların hepsi kapandı. Biz de bomba sandık, daha sonra farkına vardık şimşek olduğunu. Gözümüzün önünde oldu. Ağacın üzerinden suya düştü. Işıkların hepsi birden kapandı. Herkes çok panikledi” dedi.

        YILDIRIM DÜŞEN TARLADA 200 DÖNÜM YANDI

        Aynı saatlerde merkeze bağlı Pınarca köyünde ise buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 200 dönüm buğday ekili alan yandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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