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        Siirt'te jandarmadan boğulmalara karşı uyarı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:08
        Siirt'te jandarmadan boğulmalara karşı uyarı

        SİİRT (AA) - Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baraj ve gölet kenarlarında vakit geçiren vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sıcak havada bunalarak baraj, gölet ve akarsu kenarlarında vakit geçiren vatandaşlara boğulma vakalarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

        Vatandaşların suya girebileceği 283 noktaya "Suya girmek tehlikeli ve yasak" yazılı levhalar yerleştiren ekipler, gün boyu alanda devriye gezerek, anonsla da uyarılarda bulundu.

        Ekipler vatandaşlarla birebir görüşerek de boğulma riskine ilişkin uyarı içeren broşürler dağıttı.

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