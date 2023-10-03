Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde görüntülenen bir şüpheli daha gözaltına alındı Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili bir şüpheli daha yakalandı.

Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili bir şüpheli daha yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan R.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.B. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan, bir başka görüntüde yer alan ve hakkında gözaltı kararı bulunan M.R.S. de yakalandı. M.R.S'nin görüntülerinin, R.B. ile aynı mekanda çekilmiş ancak farklı tarihe ait olduğu öğrenildi.

M.R.S'nin kolluktaki işlemleri devam ediyor.