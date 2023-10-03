Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde görüntülenen bir şüpheli daha gözaltına alındı

        Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili bir şüpheli daha yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde görüntülenen bir şüpheli daha gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili bir şüpheli daha yakalandı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya platformlarından paylaşılan, gıda güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hijyen kurallarına aykırı olarak fıstıkların içerisinde bulunan kişilerin çektikleri görüntülerle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan R.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        R.B. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan, bir başka görüntüde yer alan ve hakkında gözaltı kararı bulunan M.R.S. de yakalandı. M.R.S'nin görüntülerinin, R.B. ile aynı mekanda çekilmiş ancak farklı tarihe ait olduğu öğrenildi.

        M.R.S'nin kolluktaki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu

        Benzer Haberler

        Siirt'te çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Siirt´te iki grup arasındaki kavga kamerada
        Siirt´te iki grup arasındaki kavga kamerada
        Tepki çeken görüntüler sonrası 2 ton fıstığa el konuldu
        Tepki çeken görüntüler sonrası 2 ton fıstığa el konuldu
        Fıstık deposundaki görüntülere tepki (2)
        Fıstık deposundaki görüntülere tepki (2)
        Siirt'te jandarma ekiplerinden yaşlılara ziyaret
        Siirt'te jandarma ekiplerinden yaşlılara ziyaret
        Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözalt...
        Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözalt...