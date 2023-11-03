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        İstanbul'da öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle toplanan kitaplar Siirt'e gönderildi

        Siirt'te bir öğretmenin girişimleriyle İstanbul Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunun öğretmen, öğrenci ve velilerinin topladığı 1200 kitap, kentteki taşımalı öğrencilerin de eğitim gördüğü okula gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:14
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        İstanbul'da öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle toplanan kitaplar Siirt'e gönderildi
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        Siirt'te bir öğretmenin girişimleriyle İstanbul Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunun öğretmen, öğrenci ve velilerinin topladığı 1200 kitap, kentteki taşımalı öğrencilerin de eğitim gördüğü okula gönderildi.

        Geçen yıl Siirt Necip Fazıl Kısakürek Ortaokuluna atanan fen bilimleri öğretmeni Betül Güzel, okul kütüphanesinde kitapların yetersiz olduğunu tespit edince 4 yıl önce görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulunun öğretmen ve idarecileriyle temasa geçti.

        Siirt'teki okula destek için İstanbul'daki okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğinde düzenlenen kampanyada, kısa sürede ilk ve ortaokul düzeyinde hikaye ağırlıklı 1200 kitap toplandı.

        Okul Müdürü Burak Akınay, teslim aldıkları kitaplar için emeği geçenlere teşekkür ederek, desteğin, yardımlaşma projelerinin bu bölgede kısıtlı imkana sahip öğrenciler için çok değerli olduğunu belirtti.

        Türkçe öğretmeni Abdullah Özer de kitapların her yaş öğrenciye uygun olduğunu belirterek, "Betül öğretmenin girişimleriyle İstanbul'da kitap kampanyası başlatıldı. Kampanyada kısa sürede toplanan kitaplar okulumuza ulaştırıldı. Kitapları alan çocukların mutluluğu görülmeye değer. İki okul arasında kurulan bu gönül köprüsü ile paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri yaşandı." dedi.

        Öğrencilerden Melek Özçelik ise yeni kitapları çok beğendiğini söyledi.

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