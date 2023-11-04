Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Siirt Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail’e ait ürünler satılmamaktadır." ifadesini kullandı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da sosyal tesislerde İsrail'e ait ürünlerin boykot edildiği bildirildi.

Bu kapsamda İsrail'e ait markaların tesislerden kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihe kara bir leke olarak geçen Gazze’de yaşanan soykırımı, haksız, hukuksuz, vicdansız saldırıları şiddetle kınıyoruz. Siirt Belediyesi olarak bu zorlu dönemde Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. İsrail'e ait markaların ürünlerini boykot ediyor ve belediye tesislerimizden kaldırıyoruz. Siirt Belediyesi, birlik ve dayanışma içerisinde, dost ve kardeş Filistin halkının daima yanındadır."