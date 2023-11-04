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        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Siirt Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:29
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        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Siirt Belediyesine ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail’e ait ürünler satılmamaktadır." ifadesini kullandı.

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da sosyal tesislerde İsrail'e ait ürünlerin boykot edildiği bildirildi.

        Bu kapsamda İsrail'e ait markaların tesislerden kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarihe kara bir leke olarak geçen Gazze’de yaşanan soykırımı, haksız, hukuksuz, vicdansız saldırıları şiddetle kınıyoruz. Siirt Belediyesi olarak bu zorlu dönemde Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. İsrail'e ait markaların ürünlerini boykot ediyor ve belediye tesislerimizden kaldırıyoruz. Siirt Belediyesi, birlik ve dayanışma içerisinde, dost ve kardeş Filistin halkının daima yanındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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