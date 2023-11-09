Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan "10 Kasım" mesajı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan "10 Kasım" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesini milletin eşsiz fedakarlığı, azmi ve kararlılığı ile başarıya ulaştırarak şanlı bir zaferle neticelendirdiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Büyük Önder bu destansı zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak hem milletimizin geleceğini teminat altına almış hem de bu uğurda mücadele veren mazlum milletlere de örnek teşkil etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bugün Cumhuriyet'in kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada da barışın öncüsü, saygın bir ülke haline gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'imizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip, geleceğe taşımaktır. Bu duygularla Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Siirtli öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Siirtli öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
        Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu
        Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki çocuk yatakta ölü bulundu
        Siirt'in Şirvan Barajı'nda balık çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldı
        Siirt'in Şirvan Barajı'nda balık çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldı
        Siirt'te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti incelem...
        Siirt'te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti incelem...
        Babasını kaybettiği hastalıkla mücadele eden ağabeyini yaşatmak için böbreğ...
        Babasını kaybettiği hastalıkla mücadele eden ağabeyini yaşatmak için böbreğ...
        Siirt'te devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı