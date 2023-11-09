Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan "10 Kasım" mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesini milletin eşsiz fedakarlığı, azmi ve kararlılığı ile başarıya ulaştırarak şanlı bir zaferle neticelendirdiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Büyük Önder bu destansı zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak hem milletimizin geleceğini teminat altına almış hem de bu uğurda mücadele veren mazlum milletlere de örnek teşkil etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bugün Cumhuriyet'in kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada da barışın öncüsü, saygın bir ülke haline gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'imizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip, geleceğe taşımaktır. Bu duygularla Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."