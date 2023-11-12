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        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

        Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:04
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        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
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        Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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