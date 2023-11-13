Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 2'nci katında M.E'ye ait evde gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
        Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
        'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü
        'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü
        Aracına binerken fenalaşan sürücü, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Aracına binerken fenalaşan sürücü, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti