Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 2'nci katında M.E'ye ait evde gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.