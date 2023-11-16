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        Siirt Barosu ve Tillo Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı

        Siirt Barosu ile Tillo Belediyesi arasında, "Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:55
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        Siirt Barosu ve Tillo Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı
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        Siirt Barosu ile Tillo Belediyesi arasında, "Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Barodan yapılan açıklamayla göre, hazırlanan protokol Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin ile Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın tarafından imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Barosu Başkanı Alptekin, dezavantajlı ve ekonomik sıkıntıları nedeniyle korunmaya muhtaç, avukat tutamayan ve savunma hizmetlerinden yeterince yararlanmayan vatandaşların hak arama hürriyetini kullanabilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Avukat tutamayan kişilere barolardan ücretsiz avukatlık hizmeti verildiğini aktaran Alptekin, şunları kaydetti:

        "Belediyelerin hatta Özel İdarenin bu adli yardıma destek vermede yasal zemin olduğunu fark edince Tillo Belediyesi ile iş birliği protokolü hazırladık. Siirt'teki tüm belediyelerle ve İl Özel İdaresiyle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Olumlu dönüşler olacağını düşünüyorum."

        Tillo Belediye Başkanı Aydın da kısıtlı belediye imkanlarına rağmen dezavantajlı insanlara katkıda bulunduklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu projeye katkı sunma konusunda meclisimiz ile karar aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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