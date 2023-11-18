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        Siirt'te çalınan 330 küçükbaş hayvan için çalışma başlatıldı

        Siirt'te jandarma ekipleri, Van'daki yaylalardan getirilen ve Siirt'te çalınan 330 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:45
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        Siirt'te çalınan 330 küçükbaş hayvan için çalışma başlatıldı
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        Siirt'te jandarma ekipleri, Van'daki yaylalardan getirilen ve Siirt'te çalınan 330 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

        Van bölgesindeki yaylalarda 3 ay kaldıktan sonra Mardin Nusaybin tarafına gitmek üzere 40 gün önce yola çıkarılan 2 bin 700 küçükbaş hayvan, Siirt merkez Aktaş köyü mevkisinde konakladı.

        14 Kasım'da çobanların uyuduğunu fark eden hırsızlar, 330 küçükbaş hayvanı çaldı. Sürü sahibi Selahattin Taş, jandarmaya bilgi verdi.

        Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini ziyaret eden Taş, burada birlik başkanı Ali İlbaş'la görüştü.

        Taş, 4 aileye ait olan sürüden 330 küçükbaşın çalınmasının kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

        Olayın ardından jandarmaya ihbarda bulunduğunu belirten Taş, "Jandarma ekipleri, hırsızların bulunması için çalışıyor. Bir an önce koyunlarımızın bulunmasını istiyoruz." dedi.

        İlbaş da yayladan dönen ve Batman'a kayıtlı olan küçükbaş hayvanların çalınmasının kabul edilemez olduğunu anlattı.

        Jandarma ve diğer güvenlik güçlerinin konuyla yakından ilgilendiğini belirten İlbaş, "Bu ailelerimizi uzun zamandır tanıyorum. Hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Emeklerinin bir gecede çalınmasına razı olamayız. İnşallah en kısa zamanda bu hayvanlar bulunacak ve sahibine teslim edilecek." diye konuştu.

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