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        Siirt'te "8. Kitap Fuarı" açıldı

        Siirt'te "Yüzyıllar boyu oku" temasıyla düzenlenen "8. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:20
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        Siirt'te "8. Kitap Fuarı" açıldı
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        Siirt'te "Yüzyıllar boyu oku" temasıyla düzenlenen "8. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

        Valilik himayesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuar törenle açıldı.

        Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla 2013'te kitapların dünyasına başlatılan yolculuk kapsamında gerçekleştirilen fuarın bu yıl da çok sayıda yazara ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Fuarın her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliği kazandığını, gençlerin ve öğrencilerin düşünce dünyasında yeni ufuklar açtığını dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, farklı dillerin ve kültürlerin yıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri kadim Siirt, çok kıymetli ilim ve bilim insanlarını topraklarında barındıran bir kültür ve medeniyet şehridir. Bu kadim şehrin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği olarak tescil edilen ve bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Siirt Kitap Fuarı artık geleneksel hale gelerek, kent ile bütünleşmiştir."

        Kitapların insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikiminin anlatanı ve bu düşünce dünyasına hayat veren pınarlar olduğunu dile getiren Kızılkaya, bunun aynı zamanda kadim kentin kültür ve fikir hayatına çok değerli katkılar sunduğunu belirtti.

        Kızılkaya, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimini birbirinden kıymetli yazarlarla bir araya getiren kitap fuarının fikir dünyasını zenginleştirdiğine işaret ederek, bu organizasyonun geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerin de kitaba olan sevgisini artırdığını aktardı.

        Kitap fuarının aynı zamanda herkese umut verdiğini anlatan Kızılkaya, "Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Dolayısıyla Siirt Kitap Fuarı, şehrimizde yeni yazarların ve şairlerin ortaya çıkmasına da kapı aralayacak bir organizasyondur. Bu vesile ile tüm kitapseverleri 7 gün boyunca devam edecek bu kültür ve edebiyat şölenine davet ediyoruz." dedi.

        Daha sonra, 75 yayınevinin katıldığı, 57 yazarın okurlarıyla buluşacağı fuar, İl Müftüsü Şakir Pinal'ın okuduğu dualarla ziyarete açıldı.

        Fuar bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Açılışa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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