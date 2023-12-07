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        Siirt'te FETÖ'ye yönelik operasyonda firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:12
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        Siirt'te FETÖ'ye yönelik operasyonda firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan teknik ve saha çalışmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G'nin kent merkezinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün örgütün sözde Siirt esnaf mütevellisinde yer aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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