Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
SİİRT'teFETÖ/PDYüyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E.G., yakalandı.
SİİRT'teFETÖ/PDYüyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E.G., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün sözde Siirt esnaf mütevellisinde yer alan M.E.G.'nin adresini tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.E.G.'yi operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan M.E.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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