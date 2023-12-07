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        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        SİİRT'teFETÖ/PDYüyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E.G., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:40
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        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        SİİRT'teFETÖ/PDYüyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E.G., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün sözde Siirt esnaf mütevellisinde yer alan M.E.G.'nin adresini tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.E.G.'yi operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan M.E.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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