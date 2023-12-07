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        Siirt'te atıl arazi özel bireyler için hobi bahçesine dönüştürüldü

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te oluşturulan hobi bahçesi, özel bireylerin tarımla uğraşarak rehabilite olmalarına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:32
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        Siirt'te atıl arazi özel bireyler için hobi bahçesine dönüştürüldü
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te oluşturulan hobi bahçesi, özel bireylerin tarımla uğraşarak rehabilite olmalarına katkı sunuyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince geçen yıl hazırlanan proje kapsamında, 18 dönümlük atıl alan, özel bireyler için hobi bahçesine dönüştürüldü.

        Alana fıstık, Trabzon hurması, kayısı, badem, şeftali ve kiraz başta olmak üzere yaklaşık bin fidan dikildi, 200 metrekare sera oluşturuldu. Günün büyük bölümünü serada geçiren 52 engelli, sebze yetiştiriyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, AA muhabirine, Bakanlığa sundukları "Tarımsal Rehabilitasyon Projesi" kapsamında 18 dönüm atıl arazinin değerlendirildiğini söyledi.

        Kurdukları serada domates, süs kabağı, soğan, kavun ve böğürtlen yetiştirildiğini anlatan Ergün, hobi bahçesiyle engellilerin rehabilitasyonu dışında bilgi ve becerilerini de geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

        - Engebeli ve çorak arazi değerlendirildi

        Geçen aylarda 2 tona yakın kavun hasadı yapıldığını aktaran Ergün, şöyle devam etti:

        "İl Müdürlüğümüze bağlı engellilere yönelik hizmet veren kurumda sosyal ve sportif faaliyetler kapsamında fizyoterapiden özel eğitime el sanatlarından müzik aktivitelerine kadar her türlü rehabilitasyon amaçlı etkinlikler yapılıyor. Bazı engelli kardeşlerimiz binada çabucak sıkılıyor, dışarı çıkıyorlardı. Toprakla ilgilenirlerdi. Engelli kardeşlerimizin rehabilitasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz projenin tamamlayıcı bir aktivite olacağını düşündük.

        Hazırladığımız 1 milyon 345 bin liralık proje, Bakanlığımız tarafından onaylandı. Binamızın yanında yaklaşık 18 dönümlük, kamuya ait engebeli ve çorak araziyi aldık, öncelikle ekilebilir hale getirdik. Daha sonra fidan diktik. Tarım malzemeleri, patpat diye adlandırılan tarım aracı ve çardaklar aldık. Hayvan barınağı ve sera kurulumu yapıldıktan sonra da çevre düzenlemesi yapıldı."

        Engellilerin toprağa dokunarak negatif enerjilerini atmalarını amaçladıklarını vurgulayan Ergün, projenin amacına ulaştığını belirtti.

        - Projeden elde edilecek gelir engellilere harcanacak

        Ergün, bir başka amaçlarının da engellileri toplumsal yaşamın içine daha fazla katabilmek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Proje rehabilitasyon amaçlı. Engelliler hobi bahçesinde çalışarak mutlu oluyor. Projeyi ileride gelir getirici bir faaliyet olarak kullanacağız. Diktiğimiz fidanlardan elde edilen ürünlerin satımı ile iyi bir gelir olacak. Elde edeceğimiz gelirlerin de engelli kardeşlerimizin harçlıkları, belki de istihdamına yönelik çalışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 4-5 sene sonra meyve fidanları büyüyecek, aynı zamanda engelli kardeşlerimizin piknik amaçlı boş zamanlarını kaliteli şekilde değerlendirebilecekleri güzel bir mesire alanı olacak."

        Özel bireylerden Mustafa Hangül ise toprağa dokunarak mutlu olduğunu, alanda tarımsal faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

        Hangül, "Bizler için iyi bir vakit geçirme oldu. Bakanlığımıza sosyalleşmemize katkıda bulunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

        Leyla Öztemel de hobi bahçesinde toprağı kazdığını ve tohum ektiğini, emek vererek mutlu olduklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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