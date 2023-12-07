Siirt'te kadın kooperatifince kurulan salamura yaprak tesisinin açılışı yapıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Pirinçlik Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi tarafından geçen yıl kurulan salamura yaprak tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Pirinçlik köyünde 300 metrekarelik alanda hizmete giren tesiste, 15 kadın tarafından civar köylerde toplanan tayfi üzümü yaprakları işlenip "Mavit" markasıyla paketlenerek Siirt'teki yerel marketlere satılıyor.

Vali Kemal Kızılkaya, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür projelerin bölgeye cesaret veren, örnek teşkil eden çalışmalar olduğunu söyledi.

Kadınların yer almasının projeye ayrı bir anlam kattığını dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bugün sahip olduğumuz değerleri, tarımsal ürünleri markalaştırmak, bunları ambalaja koyup pazara sunabilmek çok kıymetlidir. Aslında tayfi üzümü bizim eskiden beri bu yörede bildiğimiz bir tat. Yaprakları yemeklerimize lezzet katan önemli bir besin değerimiz. Fakat bunu Türkiye ile hatta dünya ile paylaşmak artık günümüzde yapmamız gereken doğru yaklaşımlardan birisi. Hem bölgemize katma değer üretiyoruz hem de burada istihdam anlamında gençlerimize, hanımefendilerimize bir değer kazandırıyoruz."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da istihdama katkı sağlayan bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Maral, 9 ilin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması için birçok projeyi onayladıklarını ifade ederek, "GAP eylem ve mastır planında belirlenen bazı hedeflerimiz var, başta sulama olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Ama GAP'ın önemli faaliyetlerinden biri de model olabilecek çarpan etkisi yüksek projeleri geliştirmek ve uygulamaktır. Bugünkü proje de tam bu konsepte uyan projedir." dedi.

Pirinçlik Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkan Vekili Neslihan İrgav ise geçen yıl faaliyete giren tesiste seri üretime başladıklarını, desteklerin devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı planladıklarını aktardı.

Kızılkaya ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezdi, bilgi aldı.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrullah Bütün, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kurum müdürleri ve köylüler katıldı.