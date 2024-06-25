Siirt'te anne ve karnındaki bebeği erken müdahaleyle kurtarıldı

Siirt'te hamileliğinin 35. haftasında kanama şikayetiyle hastaneye başvuran kadın ve bebeği, yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Siirt'te yaşayan 37 yaşındaki A.İ, kanama şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde kadının şikayetlerinin "plasenta previa" (plasentanın rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması) ve "plasenta akreata" (plasentanın rahim duvarına yapışması) oluştuğu tespit edildi.

Anne hemen ameliyata alındı.

A.İ, Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balsak ve Op. Dr. Fatma Zehra Kurnuç tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla rahmi alınmadan bebeğine sağlıkla kavuştu.

Balsak, AA muhabirine, ileri sağlık merkezlerinde uygulanan ameliyatın Siirt'te başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Balsak, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce kanama şikayetiyle başvuran bir hastanın tetkiklerinde, daha önce geçirdiği sezaryenlere bağlı olarak bebeğin beslenme kesesi denilen yapının rahme yapıştığı tespit edildi. Hasta, 35. haftasında plasenta kaynaklı yapışma ve aşırı ağrı nedeniyle ameliyata alındı. 3 ünite kan yedekte bulundurulacak şekilde hastaya başarılı bir ameliyat uygulandı. Bu tür hastalıklar çok kanamalı olduğundan ileri sağlık merkezlerinde müdahale ediliyor. Önce rahmin kanamasını durduracak büyük damarları bağlıyoruz. Daha sonra yapışık yerleri kesip çıkarıyoruz. Sonra kalan parçaları tekrar birleştiriyoruz."